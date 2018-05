Javier, Pascal, Clémence et Jérémy étaient à la lutte pour s'adjuger la victoire lors de la grande finale de «Koh-Lanta: Le Combat des Héros», diffusée vendredi soir sur TF1.

Comme lors des précédentes finales du jeu, la première étape consistait en la fameuse épreuve d'orientation. Il s'agissait pour les candidats de retrouver un poignard dissimulé en pleine jungle. Et au terme de la course, ce sont Jérémy, Clémence et Pascal qui se sont qualifiés pour la phase suivante, l'emblématique épreuve des poteaux.

Lors de l'étape, Jérémy a été le premier à vaciller, tombant de sa poutre après 2h35 de douleur. Quelques minutes plus tard, c'était au tour de Clémence, dernière femme de l'aventure, de l'imiter au bout de 2h55, Pascal remportant donc automatiquement l'épreuve.

Mais tel un guerrier, ce dernier a demandé à Denis Brogniart de poursuivre l'épreuve afin de parvenir au palier symbolique des trois heures. C'était la deuxième fois que le candidat remportait cette épreuve, en autant de participations.

Il lui restait donc à choisir qui de Clémence ou de Jérémy allait l'accompagner face au jury pour le vote final qui allait déterminer le grand gagnant de l'émission. Et il a préféré le «choix du coeur» en optant pour la jeune femme.

Un choix qu'il allait finalement regretter puisque à l'heure du dépouillement, c'est bien Clémence qui s'impose sur le fil, devançant Pascal d'une seule voix. C'est la deuxième victoire de la candidate qui avait déjà remporté «Koh-Lanta: Pacifique» en 2005. Une première dans l'émission.

Clémence remporte le combat des héros ! RT pour la féliciter pic.twitter.com/JyiSDLWkZ2 — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 25 mai 2018

(Le Matin)