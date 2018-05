Depuis l'annonce du scandale qui a provoqué l'arrêt du tournage de la 19e saison de «Koh-Lanta», de multiples informations contradictoires ne cessent d'émerger dans les médias. Candide Renard, candidate de la téléréalité de TF1, affirme avoir été agressée sexuellement par l'un de ses coéquipiers, Eddy G.

Placé en garde à vue le 14 mai 2018, puis relâché, ce forain de 34 ans ne cesse de clamer son innocence. Il accuse même l'aventurière de 21 ans d'avoir été «un élément provocateur», durant les 5 jours de tournage du programme. «Elle a dû se dire qu'on allait juste me sortir du jeu et qu’elle allait, elle, sauver sa place. Je pense qu'elle a fait ça par stra­té­gie. Elle savait que sa place était en danger au prochain conseil. Je pense que c'est une gamine, elle n'a pas mesuré l'am­pleur de ses accu­sa­tions», confie-t-il dans «Closer». Selon le Français, il n'a absolument rien à se reprocher. «Elle m'accuse de l'avoir embras­sée. Elle dit qu'elle a senti ma barbe et que j'ai passé ma main sous son pull. Tout ça est faux», affirme-t-il.

Au moment où la polémique a éclaté, l'agresseur présumé a été placé dans un hôtel par la production de «Koh Lanta», avant de retourner en France. Catastrophé, il a alors a été assailli par des idées noires. «Quand j'étais seul à l'hôtel, j'ai sérieu­se­ment songé à me suici­der, avoue-t-il. Si j'avais eu un couteau, je me serais coupé les veines.» C'est l'amour qu'il a pour son épouse qui l'a retenu. ««Ma femme est trau­ma­ti­sée : elle est enceinte et elle se réveille toutes les nuits. Aujourd'hui, elle est suivie par une psycho­logue, déplore-t-il. Pour ma part, mon image est salie par cette histoire. Pour les gens, je resterai celui qui a été accusé dans «Koh-Lanta» et, même si je suis blanchi, cela va me poursuivre.» Le 16 mai, 2018, le parquet de Nancy a ouvert une information judiciaire dans ce dossier. (Le Matin)