La décision est surprenante d'autant plus qu'elle est radicale: la société de production Adventure Line et TF1 ont annoncé, la nuit dernière, l'annulation pure et simple du tournage de la nouvelle saison de «Koh-Lanta». Les prises de vues avaient commencé en début de semaine, dans le Pacifique.

«Un événement extérieur au jeu est survenu entre deux candidats au cours de la nuit du 4e au 5e jour de tournage d'une nouvelle édition de 'Koh-Lanta'», explique Adventure Line qui ajoute que «cet événement sur lequel il ne nous appartient pas de faire davantage de commentaires nous a conduit, en concertation avec l'ensemble des équipes sur place, à suspendre le tournage. La production a considéré qu'il était impossible de poursuivre cette nouvelle édition dans des conditions suffisamment sereines».

La société de production ALP annonce l'annulation du tournage de la nouvelle saison de #KohLanta en raison d'un "événement" survenu entre deux candidats pic.twitter.com/C49RCifAZE — Fabien Randanne (@fabrandanne) May 10, 2018

Bagarre entre deux candidats qui aurait mal tourné? Cameramen agressés? Viol? Cette dernière hypothèse a été validée vendredi matin par Europe 1 qui posséderait des informations exclusives. Mais pour l'instant, rien ne filtre encore de la production.

Tout juste, Adventure Line a-t-elle assuré sur Europe 1, ce matin, qu'il n'y avait pas de blessés à déplorer. Et sur Franceinfo qu'«il appartient aux deux participants de décider s'ils souhaitent communiquer et sous quelle forme».

De son côté, TF1 a bel et bien confirmé l'incident et l'arrêt du tournage de cette nouvelle saison de «Koh-Lanta». La chaîne indique avoir été informée «d'un événement survenu entre deux participants de la prochaine saison de 'Koh-Lanta', qui a conduit à en interrompre le tournage, les conditions nécessaires à son bon déroulement n'étant plus réunies (...) TF1 prend acte de cette décision qu'elle estime prudente, responsable et conforme aux valeurs de 'Koh-Lanta'.»

Le communiqué de TF1 sur l'annulation de la nouvelle saison de #KohLanta dont le tournage venait de commencer pic.twitter.com/Xi9rSW7PwE — Fabien Randanne (@fabrandanne) May 10, 2018

On notera, au passage, que si Adventure Line parle de tournage «annulé», TF1 utilise le terme de prises de vues «interrompues».

La prudence est donc de rigueur pour la chaîne française et la production du jeu qui avaient dû faire face au décès d'un candidat, Gérald Babin, lors du tour­nage de la 13e saison, en 2013. Un événement qui avait choqué le monde de l'audiovisuel et provoqué le suicide du médecin chargé de veiller à la santé des concurrents de «Koh-Lanta». (Le Matin)