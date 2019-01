Samedi 19 janvier sur TF1, Jean-Pierre Foucault animera pour la dernière fois «Qui veut gagner des millions?». À cette occasion, il était l'invité d'Anne-Élisabeth Lemoine à «C à vous» jeudi sur France 5. Et la présentatrice, qui participera elle-même au jeu en association avec Camille Combal, a fait une énorme bourde: elle a révélé à quel moment son binôme avait perdu!

Les deux candidats ont commencé par raconter qu'ils se sentaient complètement perdus durant le déroulement du jeu. «On a stressé sur tout, on ne savait même plus ce qu’était un Paris-Brest, on était complètement perdus. On ne savait plus les questions les plus simples. J’ai retenu Babeth, elle était en retard pour venir ici le soir après, on était stressés, on était très stressés», a confié Camille Combal. «Heureusement qu'ils ont eu un joker de qualité», a relevé Jean-Pierre Foucault. Pas d'accord, Anne-Élisabeth Lemoine a alors répliqué (attention: spoiler!): «Ah oui… qui nous a fait perdre à 36 000…» Avant de se plaquer les mains sur la bouche.

Visiblement honteuse, Anne-Élisabeth Lemoine a tenté de faire oublier sa gaffe en demandant à son autre invitée, Élise Lucet, si elle-même voudrait participer au jeu. «Non, parce que visiblement, vous en êtes ressortie totalement trauma!» (Le Matin)