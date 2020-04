En raison du coronavirus, la production et le doublage de certaines séries sont interrompus et obligent la RTS à procéder à de nombreux changements de programme. Après l’arrêt de «Demain nous appartient» le 23 mars dernier, remplacée par la série «Friends», la situation se répète pour les feuilletons quotidiens suivants: «Plus belle la vie», «Les Feux de l’amour» et «Top Models».

Jusqu’à nouvel avis, ces programmes sont interrompus, à l’exception du feuilleton «Les Feux de l’amour», dont la diffusion reprendra dès le lundi 18 mai, le doublage ayant pu déjà reprendre. La RTS est donc forcée de revoir sa programmation et propose les modifications suivantes:

«Plus belle la vie» – 12h15 sur RTS 1

Dès le jeudi 30 avril, «Plus belle la vie» sera remplacé par un deuxième épisode de «Friends». Le dernier épisode de «Plus belle la vie» sera diffusé le mercredi 29 avril

«Les Feux de l’amour» – 11h05 sur RTS 1

Dès le lundi 4 mai, «Les Feux de l’amour» sera remplacé par «Arabesque». Le dernier épisode des «Feux de l’amour» sera diffusé le vendredi 1er mai. La diffusion reprendra le lundi 18 mai.

«Top Models» – 17h35 sur RTS 1

Dès le lundi 4 mai, «Top Models» sera remplacé en fin d’après-midi par «NCIS : Enquêtes spéciales» (9e saison). Le dernier épisode de «Top Models» sera diffusé le vendredi 1er mai.

L'arrivée de séries inédites

La chaîne romande s'excuse dans son communiqué auprès des fans de ces séries et rappelle qu'elle propose plusieurs séries inédites. «Bodyguard» sera à l’antenne dès le 7 mai. Dès le 18 mai, la série française «Romance» proposera aux téléspectateurs un voyage au cœur de l’été 1960 à Biarritz. Finalement, la série policière «Meurtres à Varjakka» propose une plongée dans la communauté laestadienne, à l’antenne dès le 22 mai.

FDA avec communiqué de presse