C'était depuis 2014 que cela n'était pas arrivé. La Suisse vient de se qualifier pour la finale de l'Eurovision 2019, à Tel-Aviv. Luca Hänni et son titre «She Got Me» ont convaincu les Européens et le jury. On a tremblé jusqu'au dernier moment: son nom a été le 9e annoncé sur 10!

La deuxième demi-finale de l'Eurovision a réellement commencé lorsque le Bernois de 24 ans a débarqué sur scène. Il était le quatrième de la soirée et a tout simplement mis le feu.

Voix impeccable, un grand charisme et surtout il signe la meilleure chorégraphie de cette 64e édition. «C'est un véritable showman. Lors des répétitions il se retenait un peu et il finit par tout donner au bon moment», nous a confié Jean-Marc Richard. Une performance en crescendo qui se termine en apothéose avec des feux d'artifices. La press room chantait et dansait en rythme avec notre représentant.

Une atmosphère omniprésente

A Tel-Aviv, la ville respire Eurovision. A peine arrivés, on entend ABBA, Loreen ou encore Netta dans le taxi, tous des vainqueurs du concours. On rentre dans un restaurant c'est au tour de Céline Dion et Marie Myriam d'être à la radio. On marche un peu plus loin et on arrive au village dédié à l'événement avec sur scène, la gagnante de 2014, Conchita Wurst. Préparez-vous, si Luca Hänni continue a agité les foules, il se peut que cette ambiance s'invite chez nous.

(Le Matin)