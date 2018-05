Vendredi 25 mai 2018, Clémence remportait la finale de «Koh-Lanta», le combat des héros». Mais sa victoire n'est pas la seule chose qui a retenu l'attention des téléspectateurs de TF1. En effet, pendant la soirée, Denis Brogniart a fait une boulette.

Quand Pascal, adversaire malheureux de Clémence, a gagné l'épreuve mythique des poteaux, l'animateur du jeu a déclaré que le candidat était le premier à réussir deux fois cet exploit. Malheureusement pour Denis, ce n'était pas exact et les Twittos n'ont pas attendu très longtemps pour lui faire remarquer que Jade avait déjà conquis les poteaux à deux reprises, en 2007 et 2009.

L'un des premiers à réagir a été Moundir, qui a participé à «Koh-Lanta»en 2003, 2009 et 2014. «Je tiens à dire que l'aventurière à avoir gagné deux fois les poteaux, c'est ma soeur Jade», a-t-il écrit, suivi par de nombreux autres.

#KohLanta Pascal n'est pas le 1er aventurier qui a gagné les poteaux deux fois. Non non Vous avez oublié Jade les enfants !! @DenisBrogniart @Soulpascal2 . pic.twitter.com/Xm5BkCyeBb

NON NON NON PASCAL TU N’ES PAS LE PREMIER À GAGNER DEUX FOIS LES POTEAUX ! Pourquoi on oublie cette véritable aventurière qu’était Jade? @DenisBrogniart #KohLanta pic.twitter.com/jnEhFUgaf0