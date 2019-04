Ça y est: la tant attendue saison 3 de «La casa de papel» a livré ses premières images. (Attention spoilers!) On y voit un atoll sur lequel Tokio et Rio semblent filer le parfait amour, Nairobi et Helsinki font la fête en Argentine, Denver et Mónica rient à pleins poumons quelque part en Asie avec bébé et le Professeur et Raquel s'embrassent sur un rocher. Quand soudain des commandos débarquent de toutes parts...

Le retour de Berlin?

«En juillet, leurs vacances sont terminées», résume le trailer annonçant le retour de la série phénomène pour le 19 juillet sur Netflix. En plus de la bande que l'on connaît, de nouveaux personnages feront leur apparition: Bogota, Alicia, Tamayo et l'Ingénieur. Le personnage de Berlin (Pedro Alonso), qu’on croyait mort, pourrait également faire son grand retour. Comme le laissent suggérer des photographies prises à Florence en janvier dernier.

Imagens tiradas dos bastidores da parte 3 de "La Casa de Papel". Nas imagens é possível ver o Professor e Berlim em Florença, Itália. Ainda não se sabe ao certo se o personagem ta vivo, ou se essa cena faz parte de um Flashback. pic.twitter.com/WELsIWUb61 — CineBank (@BankCine) 6 janvier 2019

