Lorsque le nom de Tom Leeb a été annoncé pour représenter la France à l'Eurovision, les retours étaient très positifs. «J'aime son univers» et «Il a une très belle voix», pouvait-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Mais cette effervescence aura finalement été de courte durée.

La délégation française a dévoilé le titre «The Best In Me» dimanche dernier. On a pu l'entendre dimanche soir sur France 2. Une grosse organisation qui présageait un beau spectacle. Malheureusement, les téléspectateurs n'ont pas caché leur déception face à la performance.

Twitter s'est déchaîné. «Elle est nulle et chiante», «Un Français qui chante en anglais pour représenter la France à l'Eurovision? On tombe bien bas! Et vu la chanson, on va tomber encore plus bas!»

Et le rythme?

Plusieurs internautes étaient mécontents que la chanson ne bouge pas assez: «Quand est-ce qu'ils vont comprendre qu’il faut un morceau avec du rythme? On s'ennuie à mourir là!», «Belle voix mais ce n'est, une nouvelle fois, pas une chanson pour gagner l'Eurovision. Manque de rythme. Désolée.»

Mais c’est quand qu’ils vont comprendrent qu’il faut un morceau avec du rythme ? On s’ennuie à mourir là #Eurovision — Supercatwoman (@AryaStarkkkkkk) February 16, 2020

@EurovisionF2 je viens d'entendre la chanson de @TomLeebOfficial. Nous sommes français donc une chanson en français 1. 2 Elle est nul et chiante. Elle sera parfaite pour perdre puisque c'est l'unique but NE SURTOUT PAS GAGNER. Vu le fric pour l'organisation de l'Eurovision. — SEB (@sebcbien28) February 16, 2020

Malgré ces critiques, plusieurs personnes sont venus au secours du chanteur de 30 ans. «Mais franchement les Eurofans ça vous tuerait un peu de bienveillance? Je sais que Twitter c'est le repaire des haters mais je suis choquée par les réactions que je vois ce soir...». Alors que d'autres ont apprécié le titre: «C'est une balade agréable, douce et sentimentale, mixte français-anglais avec des notes chaudes de Ramazzoti.» Rien que ça! Il aura désormais trois mois (16 mai 2020) pour créer un bon show scénique. On espère qu'il fasse mieux que Bilal Hassani qui s'était classé à la 16e position.

#eurovision notre chanson pour l'eurovision est si ennuyante... Encore une année où on va perdre. Je me sens nostalgique de Bilal — Clara (@ClaraErd72) February 16, 2020

Concernant la Suisse, il va falloir attendre le 4 mars pour savoir qui nous représentera. SRF a annoncé la date sur les réseaux sociaux la semaine passée. Aucun indice n'a été donné sur le candidat. Fera-t-on mieux que notre quatrième place, l'an passé?