Si l’hiver est enfin arrivé dans le monde de «Game of Thrones», il va toutefois falloir attendre la fin du printemps prochain pour voir le premier épisode de la huitième et dernière saison de la série. En effet, le Huffington Post a annoncé que le premier épisode ne devrait pas être prêt avant la fin du mois de mai 2019 alors que les autres saisons commençaient traditionnellement en avril.

L’information vient de Joe Bauer, le superviseur des effets spéciaux, qui explique qu'il va se retrouver débordé entre la fin de la série principale et le début du spin-off dont le tournage commence en février. «Nous venons juste de commencer notre travail, indique-t-il. Nous allons devoir travailler non-stop sur la saison 8 jusqu’à mai 2019, donc durant huit ou neuf mois. Or le tournage de la préquelle débute en février, ou du moins le pilote. Ce qui veut dire qu’on aura encore plein de boulot pour la saison 8 quand débuteront les prises de vues.»

Une fin «guerrière»

Le spécialistes des effets spéciaux se veut toutefois rassurant sur la qualité de cette dernière saison qui comptera six épisodes d'une heure trente chacun. «Je pensais que la fin devait être guerrière et que ce serait vraiment très intéressant à suivre, indique-t-il. Cela correspond totalement à ce qu’est «Game of Thrones», et connaissant comment cela se termine, je ne vois vraiment pas comment cela aurait pu se conclure autrement.» (Le Matin)