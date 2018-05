La demi-finale du mardi 8 mai 2018 a été diffusée sur la plateforme chinoise MangoTV. Mais sans la prestation du chanteur albanais Eugent Bushpepa, tatoué aux bras, ni celle d'un duo irlandais, qui comprenait une danse romantique entre deux hommes. Selon la BBC, le site internet a également partiellement censuré la prestation du duo lucernois Zibbz au moment où apparaissaient des drapeaux arc-en-ciel, symboles traditionnels du mouvement LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), dans le public.

L'homosexualité est de plus en plus acceptée au sein de la population chinoise, notamment chez les jeunes urbains. Mais elle reste quasi-taboue dans les films et séries télévisées. Et tout «contenu homosexuel» est interdit de diffusion sur les sites internet de streaming.

L'Union européenne de radio-télévision, organisateur du concours, n'a pas apprécié les censures de MangoTV. «Ce n'est pas conforme à notre fière tradition de célébrer la diversité par la musique, c'est donc avec regret que nous résilions immédiatement notre contrat avec le radiodiffuseur», a-t-elle communiqué le jeudi 10 mai 2018.

Les téléspectateurs chinois ne verront donc pas qui succédera au jazzman portugais Salvador Sobral, le samedi 12 mai 2018 lors de la finale de l'Eurovision qui se tiendra à Lisbonne.

(Le Matin)