Une simple ressemblance peut vous amener à la célébrité. Rozi Khan, un serveur pakistanais de 26 ans, n'avait jamais entendu parler de la série phénomène «Game of Thrones». Jusqu'à ce que des touristes, en visite à Rawalpindi, insistent pour le prendre en photo. Ils avaient été frappés par sa ressemblance avec Peter Dinklage, l'acteur qui joue le rôle du nain Tyrion Lannister dans la série fantastique. L'image, diffusée sur les réseaux sociaux, a fait le tour du monde et n'a pas non plus échappé à la société Cheetay, une application pour se faire livrer ses repas à domicile.

Celle-ci a engagé le serveur pour tourner dans une publicité qui le montre tentant de manger au restaurant, mais est à chaque fois dérangé par des personnes qui le prennent pour Peter Dinklage. Le film est truffé de références à «Games of Thrones»: un importun, faisant mine de grelotter en disant «Winter is coming», un serveur lui rappelant qu'un Lannister paie toujours ses dettes ou, en arrière-plan, un homme avec une couronne s'empoisonnant, comme le roi Joffrey. Bien vu! (Le Matin)