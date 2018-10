La famille Pearson s'installe en France! La société Authentic Prod a en effet obtenu les droits d’adaptation de la série américaine «This Is US», comme l'ont annoncé les gérantes de l'entreprise au site spécialisé «Le Film Français», Aline Besson et Isabelle Drong. «La Fox avait pré-identifié quelques producteurs français pour une adaptation de ce format. Nous avons donc travaillé dessus. Les Américains nous ont dit que nous avions une vraie sensibilité et, selon eux, le plus de chance d’aboutir à une commande de chaîne», a indiqué Isabelle Drong.

Nom provisoire: «Je te promets»

Authentic Prod est connue pour être derrière «Le temps est assassin», la nouvelle série de TF1, et ce sont les scénaristes Brigitte Bemol et Julien Simonet («Les Invincibles», Arte) qui sont chargés d'écrire le remake. Celui-ci porte le nom provisoire de «Je te promets» et n’est pour l'instant affilié à aucune chaîne de télévision.

Lancée le 20 septembre 2016 aux Etats-Unis, «This Is Us» a rapidement séduit le public, trouvant là enfin un mélodrame bien ficelé. Et le succès ne faiblit pas. Le premier épisode de la saison 3 a rassemblé 10,5 millions de téléspectateurs sur la chaîne NBC le 25 septembre. Canal+ la propose en VO 24 heures après la diffusion américaine. Quant à la RTS, en mettant «This Is US» très tard sur sa deuxième chaîne à partir de l'automne de l'année dernière, elle n'a pas fait honneur au côté feel good de cette série populaire. (Le Matin)