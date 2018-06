Pas facile de jouer le grand méchant. Si la série «13 Reasons Why» a beaucoup fait parler d’elle, accusée de justifier le suicide, c’est Justin Prentice qui s’attire les foudres depuis la diffusion de la saison 2 sur Netflix. L’acteur de 24 ans se fait harceler sur les réseaux sociaux à cause de son rôle à l’écran: celui de Bryce Walker, un violeur dont le sort a choqué les fans.

Au 57e Festival de télévision de Monte-Carlo, où il était invité pour la cérémonie de clôture, mardi dernier, on pensait voir un jeune homme fatigué et nerveux en interview. Rien de cela. Justin Prentice s’est plié à l’exercice avec le sourire, revenant volontiers sur les attaques qu’il subit et insistant sur le fait qu’il a toujours été heureux de faire partie de «13 Reasons Why».

Justin Prentice, recevez-vous encore aujourd’hui des messages de haine?

Oui! Mais j’essaie de ne pas y prêter trop attention. C’est le genre de choses qui se passent quand vous jouez quelqu’un de controversé. Je prends ça comme le signe que je fais bien mon travail. Ils ne sont pas censés aimer mon personnage. (Rires.)

Ça ne vous a pas plus affecté que ça?

Non. Certaines personnes veulent juste «troller», ça arrive de toute façon. J’ai reçu beaucoup de messages positifs, ça aide à contrebalancer. Les fans qui m’abordent en personne sont généralement bienveillants et sont excités de rencontrer quelqu’un de la série. Je n’ai pas fait face à de mauvaises réactions. Pour l’instant. (Rires.)

Vous n’avez jamais regretté d’avoir accepté le rôle de Bryce Walker?

Non, je ne crois pas. Je suis un grand fan de ce qui est fait sur le tournage et de ce qu’écrivent les scénaristes. Les producteurs, les acteurs, l’équipe, c’est un groupe de personnes phénoménal. Nous nous attaquons à des sujets qui comptent et qui peuvent être sujets à controverse, mais les gens parlent de ces problèmes et c’est ce que nous nous étions fixé au départ. C’est un honneur de faire partie de cette série.

«13 Reasons Why» va en effet bien au-delà du divertissement…

Exactement. C’est un constat sur notre société, une réflexion sur ce qui ne tourne pas rond dans notre culture et qui doit être changé. Je suis très fier de ça et le nombre de commentaires positifs que l’on reçoit prouve qu’on est sur la bonne voie.

Est-ce que votre rôle est encore plus difficile à accepter du fait qu’il s’inscrit dans l’époque du mouvement #Metoo?

Oui. La scène du viol est très dure à regarder, mais malheureusement elle est réaliste. L’affaire Weinstein est sortie alors qu’on tournait la saison 2 de «13 Reasons Why», ça nous rendait fiers d’aller au travail tous les jours et de pouvoir traiter du sujet.

Vous avez fait l’école secondaire à la maison. Quelle sorte de recherches avez-vous faite pour endosser le rôle de Bryce, lycéen populaire?

J’ai regardé la TV et des films pour voir comment les lycéens se comportent, comment ils plaisantent entre eux, comment ils se mettent en colère, se battent. J’ai aussi travaillé avec un psychiatre et un expert en agressions sexuelles pour faire en sorte que tout ce que je fais soit réaliste. On voulait que les gens voient Bryce comme quelqu’un qu’ils pourraient connaître et non comme un monstre qu’ils n’ont jamais rencontré dans leur vie.

Jouer le rôle de Bryce vous a-t-il fait revoir l’idée que vous vous faisiez du consentement et du viol?

Cela m’a certainement permis d’avoir une compréhension plus claire de ce que c’est. Je savais que ça existait, mais avant de faire ces recherches je ne me rendais pas compte à quel point c’était répandu. Je crois que c’est le cas de tous les acteurs de la série. On évite de juger rapidement et on est plus empathiques. C’est vraiment bien de pouvoir jouer un personnage qui nous permet de devenir plus humain au final.

Et la suite? Une saison 3 de «13 Reasons Why»?

Oui! On vient juste d’apprendre que la série sera renouvelée, c’est tout ce que je sais. Je pense qu’on se remettra au travail dans deux mois et tant que je n’ai pas le scénario entre les mains je suis dans le noir complet. Mais j’ai foi en nos auteurs pour qu’ils trouvent quelque chose de puissant. (Le Matin)