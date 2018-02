Nouveau clash dans l'émission de Laurent Ruquier. Il a opposé cette fois-ci l'humoriste Laurent Baffie à la chroniqueuse Christine Angot. Celle-ci venait de critiquer Cali, invité sur le plateau pour parler de son bouquin: «Il y a un problème dans ce livre. Ce narra­teur n'est pas concret, sa voix est faite de beau­coup de clichés. Il y a une confu­sion entre­te­nue où on explique aux gens qu'é­crire c'est ça. Mais non, ce n'est pas ça écrire. Ce n'est pas ça». Cette remarque a fait sortir Baffie de ses gonds. «Mais c'est fou que vous, vous sachiez ce que qu'est écrire. Pourquoi écrire ce n'est pas ça? Vous pensez savoir, mais vous ne savez pas plus que moi, ou lui…», a rétorqué le Français, défendant Cali. L'histoire aurait pu s'arrêter là.

Sauf que Laurent Baffie, le soir de la diffusion de l'émission, a affirmé sur Twitter qu'une partie de la séquence avait été coupée au montage: «Quel dommage d'avoir coupé mon embrouille avec Angot, ça aurait vraiment mérité d'être diffusé même si ce n'était pas très bon pour elle...» De son côté, «Le Parisien» a tenté de contacter Laurent Ruquier, présentateur et producteur du talk-show. Il n'a pas souhaité faire de commentaires.

Quel dommage d’avoir coupé mon embrouille avec Angot, ça aurait vraiment mérité d’être diffusé même si ce n’était pas très bon pour elle... — Baffie Laurent (@lolobababa) February 11, 2018

