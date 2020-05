«On n'est pas couché» («ONPC») fera ses adieux au mois de juin, après 14 saisons, confirmait son présentateur, Laurent Ruquier, le 20 avril. Dans un grand entretien pour «Télé 2 semaines», celui-ci fait déjà le bilan du talk-show et évoque notamment le comportement de certains de ses chroniqueurs. Et les visés ne sont pas forcément ceux que l'on croit.

«J'ai beaucoup défendu Aymeric Caron quand il faisait l’émission. On ne peut pas ensuite cracher dans la soupe comme il l’a fait. Sur ce point, il m’a déçu. Audrey Pulvar parfois également…» commente Laurent Ruquier. A contrario, le présentateur d'«ONPC» affirme qu'«Éric Zemmour a été d’une grande élégance que tout le monde n’a pas eue. Je dois le reconnaître, même si je ne partage pas une seule de ses idées et qu’il s’est radicalisé». Et d'ajouter: «Ça m’agace, d’ailleurs, quand on dit que l’émission a contribué à faire émerger ses idées. En 2002, Jean-Marie Le Pen était au second tour de la présidentielle et personne ne connaissait Éric Zemmour!»

Dans l'entretien, Laurent Ruquier évoque aussi sa collaboration avec la productrice Catherine Barma, avec laquelle il a travaillé durant vingt ans. «Notre duo a bien fonctionné, on s’est beaucoup apporté. Mais, aujourd’hui, je ne lui dois plus rien. On n’est pas fâchés, j’ai simplement envie de voir de nouveaux horizons», explique-t-il.

Projets pour le samedi soir

Concernant son avenir, Laurent Ruquier pense qu'il va «a priori» continuer «Les Enfants de la télé» ainsi que «Les Grosses Têtes». Il réfléchit également avec les dirigeants de France Télévisions à de nouveaux projets pour le samedi soir. «Est-ce que cela verra le jour en septembre, en janvier ou pas du tout? Je n’en sais rien, dit-il. On va voir si on arrive à monter une émission qui me ressemble mais qui soit différente d’«ONPC». Et même si je ne conserve pas cette case que j'ai occupée quatorze ans, je ne regretterai pas ma décision!»

L. F.