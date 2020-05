Coronavirus oblige, des jeunes mariés, fans de la série américaine «The Office», ont dû célébrer leur union virtuellement. Et qui a officié la cérémonie? L'un des héros du show, John Krasinski, récemment ordonné! Mais ce n'est pas tout...

L'acteur a également réuni tous ses collègues de «The Office» pour récréer une scène de danse mémorable, pour les jeunes époux – il a partagé la vidéo dans sa série YouTube, «Some Good News». John Krasinski et Jenna Fischer ont repris leurs rôles de Jim et Pam, se remuant sur «Forever», de Chris Brown, comme dans la série. On y voit aussi Steve Carell, Jenna Fischer et Mindy Kaling, entre autres, filmés, bien entendu, chacun chez soi.

Cover Media