C'est ce qui s'appelle une formidable publicité gratuite! Dimanche, lors de la diffusion de l'épisode 4 de la saison 8 de «Game of Thrones», des fans ont remarqué la présence d'un gobelet en carton attribué à Starbucks à la table de Daenerys. Les captures d'écran montrant cet anachronisme se sont alors multipliées sur les réseaux sociaux. Et la production a finalement reconnu qu'il s'agissait d'une erreur.

Comme le souligne la chaîne CNBC, la marque de café a largement profité de ce placement de produit qui n'en est pas un. «L'affaire du gobelet» lui a offert l'équivalent de 2,3 milliards de francs de budget publicitaire, d'après les calculs d'une société de marketing américaine, Hollywood Branded.

Des milliers de mentions

L'entreprise spécialisée a relevé plus de 10 000 occurrences sur Internet, à la radio et à la télévision. La plate-forme de veille et d'analyse Talkwalker a recensé, elle, plus de 193 000 mentions en quarante-huit heures qui citent à la fois Starbucks et «Game of Thrones» sur Twitter ainsi que sur les forums, blogs et sites d'informations.

Le fait qu'il s'agisse d'un accident et non d'un placement de produit augmente sa valeur, selon un expert cité par CNBC. Pour Starbucks, les retombées publicitaires vont même durer puisque le gobelet est devenu viral.

Pas un gobelet Starbucks

Le plus injuste dans l'histoire, c'est qu'en devinant un logo dans l'obscurité les fans ont tout de suite attribué le gobelet à la marque à la sirène verte. Mais, selon le «Wall Street Journal», il provenait en réalité d’une entreprise locale chargée d’approvisionner l’équipe de tournage.

L’épisode, qui est disponible en replay sur HBO Go aux États-Unis, est à présent garanti 100 % sans gobelet. La production a en effet discrètement effacé de la scène l'objet du crime en à peine vingt-quatre heures, a remarqué «The Verge». (Le Matin)