Sa notoriété, il la devait en France à une des séries bouche-trou de la 5 dans les années 80: «Supercopter». Jan-Michael Vincent est mort le 10 février dernier. Le site TMZ précise que l'acteur est décédé d'un arrêt cardiaque dans un hôpital de Caroline du Nord, aux Etats-Unis.

Après avoir connu une gloire éphémère avec cette série d'action dont on retient essentiellement le générique et la présence d'Ernest Borgnine, Jan-Michael Vincent n'est jamais parvenu à renouer avec le succès. Il avait rapidement sombré dans l'oubli et l'alcool et s'était trouvé impliqué dans un grave accident de voiture en 1996 qui l'avait atteint au visage et aux cordes vocales. Il avait été également condamné à 60 jours de prison pour violence sur sa petite amie. Il avait également tenté de mettre fin à ses jours

Depuis le début des années 2000, il vivait retiré du monde, au bord du lac Eagle dans le Mississippi. En 2014, une infection l'avait contraint à subir l'amputation d'une jambe.

A l'époque de «Supercopter», Jan-Michael Vincent était devenu l'acteur le mieux payé de la télévision. (Le Matin)