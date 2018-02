Un petit nouveau! La production de «Grey's Anatomy» a annoncé avoir recruté l'acteur Scott Speedman. Par contre, elle n'a dévoilé aucun détail sur son rôle, ce qui a bien évidemment éveillé la curiosité de ses fans. Un médecin? Un patient qui ferait craquer Meredith Grey? Scott Speedman devrait être crédité comme guest dans la saison 14. Mais, Ellen Pompeo ayant déjà signé un contrat supplémentaire de deux ans, «Grey's Anatomy» pourrait être renouvelée pour des saisons 15 et 16.

Scott Speedman est un acteur canadien de 42 ans. Entre 1998 et 2002, il a interprété Ben Convington, dans la série «Felicity». Il a également joué au cinéma dans les volets 1 et 2 d'«Underworld», «XXX2 : The Next Level», ou encore «Je te promets». À la télévision, on a pu le voir dans les séries «Last Resort» et dernièrement «Animal Kingdom». (Le Matin)