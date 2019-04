Son groove a marqué les esprits. Tout comme sa voix fluide. Léonard Ducry avait réussi à faire se retourner Julien Clerc et Mika avec sa reprise de «Georgy Porgy» de Toto, lors des auditions à l'aveugle. Un moment que le chanteur de 71 ans a qualifié de «génial». De quoi mettre un peu de pression au Fribourgeois pour l'épreuve du K.-O.? Pas du tout! Il veut surtout prendre du plaisir.

Avant son passage samedi soir, nous lui avons posé quelques questions pour prendre la température. Le Suisse de 21 ans semble être très zen pour la suite de l'aventure. Et ça fait du bien!

Qu'est-ce qui a changé depuis la diffusion des auditions à l'aveugle?

Fribourg est un grand village. Je travaille dans la restauration, beaucoup de gens me reconnaissent et me questionnent pendant le boulot. Parfois des petites filles ou petits garçons s’adressent à leurs parents avec peu de discrétion: «Hey Papa, regarde! C'est Léonard de «The Voice»!» C'est très touchant, très chou. Je me sens parfois observé et ça me divertit. J’essaie toujours d’être au plus agréable avec les gens qui m'arrêtent ou me questionnent. Je serai simplement plus ou moins expéditif selon mon emploi du temps. Mais toujours avec le sourire!

Que peut-on attendre lors de cette épreuve du K.-O.?

Je voulais de la simplicité, du brut et de l'épuré. C’est ce qui sera au programme.

C'est un peu une nouvelle facette que vous dévoilerez?

Je pense que oui, en bonne partie.

Etiez-vous plus stressé lors de ce deuxième passage?

J’étais plus serein, plus sûr de ma proposition, je me sentais plus en mesure de maîtriser ma prestation sur ce titre. Il est beaucoup plus naturel de chanter devant un public et des coachs qui vous regardent dès le début de la prestation.

Avez-vous eu peur en voyant le niveau de l'équipe de Julien Clerc?

L’enjeu était de réussir à jouer mon morceau comme je le souhaitais. Rien d’autre ne me préoccupait.

Comment s'est passé la collaboration avec votre coach?

Elle a été très agréable. Il m’a paru calme, vif d’esprit, humble et professionnel. Il a une énorme expérience dans le milieu.

Durant les auditions, est-ce qu'il y a un candidat qui a particulièrement retenu votre attention?

Théophile est très complet. Ses prestations sont superbes, elles sont très maîtrisées.

Où serez-vous samedi soir pour regarder votre performance?

Je ne sais malheureusement toujours pas où je serai... (Le Matin)