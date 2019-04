«Je voudrais vous poser une question: est-ce que vous êtes prêt à chanter sans votre piano?» a demandé Julien Clerc à Léonard Ducry à la fin de sa performance. «Je suis prêt à chanter tout ce qui reste dans ma cohérence. Même sans mon piano», lui a répondu le Fribougeois, juste avant que la star de 71 ans le qualifie pour les battles.

Léonard Ducry a réussi un grand coup dans l'épreuve des K.-O., samedi soir dans «The Voice». Le chanteur a choisi «Oh! j'cours tout seul» de William Sheller. «Je voulais être seul au piano sur un titre en français. J'admire fortement cet artiste», nous a-t-il dit juste après sa prestation.

Une combinaison qui a totalement convaincu le jury qui s'est levé pour l'applaudir. Son rythme était impeccable, tout comme sa diction et son interprétation. «Il a fait quelque chose de complètement différent et on le sent à l'aise», a noté Soprano. «C'était direct», a ajouté Jenifer. Et c'est exactement ce que le Suisse de 21 ans recherchait à partager. Quelque chose de plus «simple, brut et épuré. Pas de performance vocale. Juste une osmose à trouver pour que les émotions soient transmises.»

«Mon seul objectif est de prendre du plaisir»

Quant à son coach, Julien Clerc, il n'a pas cessé de le complimenter tout au long de sa présentation. «C'est un surdoué de la musique. On sent un perfectionniste et je l'aime beaucoup. A lui maintenant de toucher le cœur des gens», a-t-il notamment dit. Une mission qu'il a accomplie à 100%.

Concernant la suite de l'aventure, Léonard Ducry se sent «serein». «Je sais plutôt bien où je veux me diriger. Je ne suis pas plus compétitif qu’avant, je déteste la compétition, d’ailleurs. Mon seul objectif est de prendre du plaisir à chacun de mes passages sur scène», a-t-il conclu. (Le Matin)