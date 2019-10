Il y a des dates qui ont marqué l'Histoire. L'an 0, considéré comme la naissance du Christ, 1492 avec le découverte de l'Amérique ou encore le 21 juillet 1969 et le premier pas sur la Lune. À celles-ci il convient d'ajouter le 5 octobre 1969 , soit la première sur la BBC de l'émission télé «Monty Pyhton's Flying Circus». L'humanité (enfin, surtout les Britanniques à cette époque) découvrit le summum de l'humour absurde et n'allait jamais s'en remettre.

Les téléspectateurs ont découvert une bande de six olibrius alignant des sketches sans transition ni logique, avec des gags totalement délirants. Cela aurait pu être un bide total, mais les le Royaume-Uni n'a pas été à la tête de l'un des plus vastes empires de tous les temps pour rien: le public a rit et apprécié. Cette folie furieuse dura 45 épisodes , jusqu'au 5 décembre 1974 et marqua à tout jamais (du moins jusqu'à aujourd'hui) l'humour mondial, d'abord aux États-Unis grâce la diffusion du show puis sur le reste de planète grâce aux films que les six énergumènes eurent le culot de faire ensuite.

Sortis d'Oxford et Cambridge

Des énergumènes qui, pourtant, sont issus des deux plus prestigieuse écoles britanniques, plus habituées à produire des politiciens, savants, militaires ou dramaturges que des frapadingues (quoi que...). Chez les pensionnaires d'Oxford, on trouve Michael Palin et Terry Jones. À Cambridge, John Cleese et Graham Chapman, Eric Idle les rejoignant un peu plus tard. Ces cinq se croiseront dans des spectacles d'humour. Et quand la BBC proposera à Cleese une émission, celui-ci ne voulant la faire avec le seul Chapman, demande à la bande à Palin et à un Américain, Terry Gilliam, qu'il a rencontré lors d'une tournée à New York, d'y participer. Les Monty Python sont nés.

Tous contribuent à l'écriture des sketches et se partagent les rôles avec, petit à petit, des affinités de chacun pour tel ou tel type de personnage. La fin de l'émission télé, qui commençait à barber Cleese, ne signifiera pas la mort des Python. Après un premier film pour lequel ils retournent un best of de leurs sketches («And Now For Something Completely Different»), ils revisitent la légende arthurienne dans «Sacré Graal», sorti en 1975. C'est surtout grâce ce film que le public français (et suisse) découvre alors les Monty Python.

D'Arthur à Jésus

Quel choc! Des sous-titres qui partent en sucette dès le générique, des chevaliers à pied dont le bruit des chevaux est mimé par leurs serviteurs frappant des noix de coco, un chevalier noir qui se fait démembrer mais qui ne baisse pas les bras, un faux entracte, une fin abrupte: bienvenue dans l'univers des plus déjantés des comiques. On adore ou on est complètement hermétique. Suivra «La vie de Brian» en 1979, qui conte l'histoire d'un type né dans l'étable voisine de celle de Jésus, puis «Le sens de la vie» en 1983, à nouveau un film à sketches.

Son penchant pour l'alcool aura raison de Graham Chapman, qui meurt en 1989: les Monty Python ne seront plus jamais les mêmes. Ils travaillent depuis chacun de leur côté, se retrouvant par petits groupes sur certains projets, tout en continuant à alimenter leur mythe. Et, enfin, en 2014 eurent lieu des retrouvailles avec une série de spectacles donnés à Londres. Depuis 2015 hélas, Terry Jones, est atteint de démence sénile et ne peut aujourd'hui plus s'exprimer, même si, dit son ami de toujours Michael Palin, «il a encore une étincelle dans les yeux».

Rassemblement de Gumbys

Les fans des Monty Python, toutes générations confondues, leur sont toujours fidèles et, pour fêter ce «50e anniversaire», ils vont tenter d'entrer dans le Guinness Book en battant le record du monde du nombre de personnes déguisées en Gumbys. Il s'agit de personnages récurrents dans les skteches des Python: des crétins coiffés d'un mouchoir, avec lunette et moustache, chemise sans col, chandail, short, bretelle et bottes en caoutchouc («gumboot», d'où le nom Gumby). La tentative aura lieu ce samedi 5 octobre à Camden, à Londres, en présence de Terry Gilliam lui-même. Mais pour ceux qui ne peuvent s'y rendre, ce cinquantenaire est également marqué par bien d'autres événements, listés sur le site officiel des Monty Python. Et maintenant, passons à quelque chose de totalement différent...

Michel Pralong