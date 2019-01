«Pourquoi ils veulent tout casser?» C’est un Alain Morisod ému qui s’est confié à «L’Illustré». L’animateur de 69 savait que les «Coups de cœur» étaient menacés depuis fin 2018. La direction de la RTS a finalement confirmé la nouvelle à l’hebdomadaire: «C’est fini! Mais on ne se sépare pas de Morisod.»

Après avoir fêté les 20 ans du show en fin d’année, le présentateur voulait à tout prix avoir une dernière saison complète. Le magazine nous apprend que «deux émissions seront enregistrées les 23 et 27 mars, puis les Estivales à base d’images d’archives et une émission originale tournée cet automne et diffusée à Noël.»

Une émission «Super sympa»

Et si vous pensiez qu’Alain Morisod a envie de lever le pied. Pas du tout! Il a déjà des idées pour la suite: un show nommé «Super sympa». «J’irai directement au contact de mon public, en Suisse romande, entouré d’invités.» Un projet sur lequel il doit travailler pour 2020. Voilà une année qui s’annonce forte en émotion! (Le Matin)