Une fois de plus, les grilles TV des Fêtes 2018 ressemblent à un sapin de Noël qui aurait été démesurément décoré par Mariah Carey et dont les branches auraient été approchées d'un peu trop près par ses huit jack russells qui jouaient à la baballe. À un désastre, donc. Du coup, on s'est amusé à débroussailler tout ça.

À Noël, on bouffe des animaux

Ça a peut-être un rapport avec le bœuf et l'âne gris ou parce qu'à Noël la plupart se goinfre de viande, toujours est-il qu'en cette période les chaînes se prennent très souvent d'une grande passion pour les animaux.

Le 24 décembre, TF1 tape presque juste en misant sur «La Belle et la Bête» avec Vincent Cassel et Léa Seydoux (21 h) – la version de 1946 de Jean Cocteau passe le 25 à 0 h 10 sur RTS Deux – tandis que France 2 affiche «La vie secrète des animaux du village» (21 h). C8 offre «Le grand bêtisier des animaux» (19 h 55) et Canal+ met dans l'arène le taureau «Ferdinand» (19 h 20) . On soupçonne, TMC de surfer sur la thématique avec «Les gorilles» (21 h) , même si les primates en question sont en fait des gardes du corps joués par JoeyStarr et Manu Payet!

Revenons à nos moutons. Le 25 décembre, RTS Un compte sur «La famille Bélier» à 18 h 35. Noël ou pas, NRJ12 ne change pas sa grille mais se glisse quand même dans la tendance animale avec 5 épisodes d'«Alerte Cobra» dès 15 h 15. Enfin, les femmes à chats seront comblées en enchaînant «Les aristochats» (France 2, 15 h), «Une vie de chaton» (France 5, 16 h 05) et «Ma vie de chat» (RTS Un, 20 h 40).

Ne vous méprenez pas, ce chaton est bien décidé à vous gâcher les Fêtes.

La marque Noël

Mettez quelques guirlandes, un peu de rouge, le nom Noël et votre émission passe aisément pour un programme des Fêtes. L'arnaque! C'est une tradition pour Jean-Luc Reichmann et ses «12 coups de midi» qui deviennent «Les 12 coups de Noël» (22 décembre , TF1); «Scènes de Ménages» en prime, «ça s'enguirlande pour Noël» (19, M6); vendredi, «C'est Noël, tout est permis avec Arthur» (TF1)... Au moins, la RTS a eu la décence d'arrêter ses magazines durant les Fêtes. On évitera ainsi «Noël au point», «À Noël entendeur» ou «Infra Noël».

Regarder Jean-Luc Reichmann, ça vous fout un coup, c'est sûr.

Et l'esprit de Noël?

L'esprit de Noël, c'est quoi? Selon Charles Dickens, c'est un mélange de charité, de bonheur familial, d'harmonie sociale, de solidarité. Mais il a oublié de frapper à la porte chez certains programmateurs.

Le 25 décembre à 21 h, France 3, «Crime dans les Alpilles»: Caroline Autiéro, 30 ans, a été retrouvée au cœur des Alpilles, une balle dans la tête. À 22 h 40, TFX, «Chroniques criminelles»: Edwige Perdrix, 29 ans, est retrouvée morte chez elle, à Saint André de Bâgé. À 21 h, C8, «Strike!»: pour cette spéciale Noël, Eve Angeli et Julien Lepers doivent répondre à des questions de culture générale plus dégommer des quilles. À 20 h 05, RTS Un, «Le grand bêtisier 2018»: cafouillages, lapsus, l’année 2018 a réservé son lot d’imprévus souvent cocasses aux présentateurs de la RTS.

Presque

Enfin, il y a celle qui a vraiment essayé de s'adapter à la période et qui a fait avec les moyens du bord. C'est le cas de L'Équipe TV. Le 24 décembre à 20 h 45, la chaîne sportive diffusera les Masters 2018 de pétanque. Noël = boules = pétanque. Presque. (Le Matin)