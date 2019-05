La dernière ligne droite arrive. Il ne reste plus que huit candidats dans chaque équipe et chaque coach doit en qualifier quatre pour les primes. Comme le show aime bien les changements de dernière minute, «The Voice» a instauré une nouvelle règle pour les «Battles»: à la fin de chaque performance le jury aura la possibilité de garder un candidat, les deux ou de tous les éliminer.

Nos deux Suisses romands, qui sont toujours en lice, ne semblent absolument pas déstabilisés par cette ultime épreuve. «Je suis serein et prêt à tout», nous explique Léonard Ducry. «Je suis déjà très content d'être arrivé jusque-là et si ça se passe mal, cela me fera déjà une publicité incroyable», ajoute Gjon's tears au bout du fil.

Ce dernier a déjà multiplié les apparitions sur scène depuis ses deux passages sur TF1. «Il y a de plus en plus de mouvement. La semaine passé, j'étais à «The Voice Kids Albanie» pour chanter mon titre «Babi». J'étais ensuite au Luxembourg, puis au CO2 de la Tour-de-Trême (FR) pour des concerts.»

De son côté, Léonard Ducry, 21 ans, reçoit aussi de plus en plus de demandes. «Mais il faut que je me remette à écrire des chansons pour avoir un répertoire bien complet avec The Bank (ndlr.: son groupe). C’est à partir de là qu’on cherchera vraiment à se produire régulièrement.» Peut-être même en tournée?

Avant cela, les deux candidats nous dévoile un peu plus sur leurs prestations de samedi soir. Gjon's tears chantera contre Clem Chouteau. «A l'annonce du duel, cela m'a un petit peu rassuré car il faisait partie des personnes que je connaissais le moins. Même si ça se passe mal, la déchirure ne serait pas si grande. Or, avec les répétitions on s'est vraiment rapprochés et tout a changé.» Le Brocois (FR) de 20 ans explique adoré l'énergie de son adversaire et son univers.

«Clémentine est une fille super»

Léonard Ducry, affrontera la benjamine de l'équipe de Julien Clerc: Clémentine. Il a particulièrement apprécié les répétitions: «Nous étions deux, du coup c'était très sympathique.» Et trouve que la jeune femme à de nombreuses qualités: «C'est une fille super, jolie, sensible et dotée d’une voix magnifique.»

Quoi qu'il arrive, les deux artistes sont d'accord sur un point: ils veulent une performance qui ressemble davantage à un duo qu'à un duel. «Il faut que l'on s'éclate et que l'on ne regrette rien», conclut Gjon's tear. Réponse ce samedi à 21 h sur TF1. (Le Matin)