Ces premières notes de «Who are You» de The Who sur les lumières de Las Vegas, tout le monde s'en souvient. C'était la série «Les experts» («CSI» en anglais), phénomène des années 2000 et qui a donné l'envie à de nombreux étudiants de s'inscrire en sciences criminelles.

Selon le site américain Deadline, la chaîne CBS, qui diffusait «Les experts» aux Etats-Unis, serait en train de réfléchir à une nouvelle saison événementielle («event series»). Ceci, afin de fêter les 20 ans de la série policière, apparue pour la première fois à l'écran le 6 octobre 2000.

Avec Grissom et Sara Sidle?

Plusieurs personnages clés pourraient faire leur retour. William Petersen, qui a porté la série durant les neuf premières saisons dans le rôle de Grissom, et Jorja Fox, l'interprète de Sara Sidle, auraient été approchés par la production et par CBS pour rejoindre le projet.

«Les experts» s'est arrêtée en 2015, après 15 saisons. Suite au départ de William Petersen, Laurence Fishburne puis Ted Danson lui avaient succédé. La série a donné naissance aux séries dérivées «Les experts: Miami», «Les experts: Manhattan», et «Les experts: Cyber», qui ont respectivement connu 10, 9, et 2 saisons. Quentin Tarantino avait réalisé le douple épisode final de la saison 5 des «Experts». Intitulé «Grave Danger», il avait rassemblé plus de 30 millions de téléspectateurs le 19 mai 2005.

L. F.