Les noms des finalistes du concours de l'Eurovision 2018 sont connus. Jeudi soir, dix nouveaux pays ont rejoint la liste de ceux qui s'affronteront samedi soir pour décrocher la précieuse récompense. La Serbie, la Moldavie, la Hongrie, l'Ukraine, la Suède, l'Australie, la Norvège, le Danemark, la Slovénie et les Pays-Bas ont obtenu leur ticket pour la soirée finale de samedi. Dix-huit candidats étaient en lice pour cette seconde demi-finale.

We have the running order for the #ESC2018 Grand Final! Check it out and let us know what you think: https://t.co/RDei3NauXp #AllAboard