Une fiction de plus pour Shonda Rhimes, créatrice de «Grey’s Anatomy», «Private Practice» et «Scandal». Mais surtout de nouveaux camarades pour les médecins du Seattle Grace. Lancée en mars dernier aux États-Unis, «Station 19» est en effet une série dérivée, racontant cette fois-ci le quotidien de pompiers. Le Dr Ben Warren fait le lien entre les deux en devenant soldat du feu. Nous avons rencontré l’acteur qui l’incarne, Jason George, ainsi que Jay Hayden, qui joue le pompier Travis Montgomery, au Festival de télévision de Monte-Carlo, avant une diffusion qui devrait être prévue à la rentrée sur TF1 et RTS Un.

Pensez-vous que les fans de «Grey’s Anatomy» vont accrocher à «Station 19»?

Jason George. Je n’ai aucun doute là-dessus. (Rires.) Tout ce que vous aimez dans «Grey’s Anatomy» se retrouve dans «Station 19»: des relations puissantes entre les personnages, des moments haletants et qui, tout à coup, vous font rire au milieu des larmes. Sauf qu’il y a le feu en plus, donc de l’action. «Station 19», ce n’est pas seulement des pompiers qui travaillent ensemble. Je peux par exemple être très en colère contre Jay et ensuite devoir lui sauver la vie.

Jay Haiden. Ce qui arrive vraiment dans la saison 1. Oh, c’est un spoiler! (Tous les deux éclatent de rire.)

Expliquez-nous comment «Station 19» s’imbrique dans l’univers de «Grey’s Anatomy»?

J. G. La caserne est à trois pâtés de maisons de l’hôpital. On ramasse les gens, on leur file de la morphine et on les dépose à la porte de «Grey’s Anatomy». Ils peuvent se croiser à toute occasion. Il faut regarder, vous verrez peut-être votre personnage préféré dans l’autre série, et vice versa.

Vous tournez les deux séries au même endroit?

J. H. C’est très proche, oui. Je crois que Shonda aime bien avoir toutes ses séries à distance de frappe. Comme ça, elle peut apparaître à tout moment par magie! (Rires.)

J. G. On ne veut pas trop en révéler, mais il y a cet endroit, le Joe’s Bar, que vous retrouvez souvent dans «Grey’s Anatomy». On y va aussi…

J. H. Quand «Station 19» a un jour de congé, Jason tourne toute la journée dans «Grey’s Anatomy».

On continuera donc de voir son personnage dans la série mère?

J. H. Spoiler numéro deux! J. G. (Rires.) Oui, parce que Ben est toujours marié à Bayley.

Comment leur couple encaisse-t-il le changement?

J. G. Quand vous êtes médecin vous êtes dans un environnement sécurisé. Ce n’est pas le cas pour les pompiers. Ça le transforme et elle se rend bien compte qu’il fait face au danger au quotidien, désormais. Elle s’inquiète, il le sait, mais il ne veut pas lui raconter ses journées. Donc il y a des secrets, des problèmes de communication.

J. H. Oui, on manque de mourir tout le temps dans cette série!

C’est réellement dangereux?

J. H. Eh bien… Non! (Il éclate de rire.) C’est dangereux pour nos merveilleux cascadeurs. Nous, ils ne nous laissent pas faire grand-chose.

Y a-t-il néanmoins quelque chose de pénible?

J. H. Porter l’équipement, ça doit faire 25 kilos et on ne peut pas se permettre de les enlever entre deux scènes. Et parfois on attend trois heures comme ça.

J. G. On a beaucoup de respect pour les pompiers, même si on ne fait qu’une petite partie de ce qu’ils font. Mais certains nous ont dit: «Nos incendies durent en général une demi-heure et ensuite on enlève notre équipement. Vous, vous devez le garder six heures, ça craint.»

Jay, vous avez joué dans «The Catch», qui est une autre série de Shonda Rhimes. Y a-t-il un point commun entre toutes ses créations?

J. H. Absolument. Les relations entre les personnages, la façon dont ils s’aiment, la façon dont ils se battent. Et c’est ça qui fait que ses séries sont si bonnes.

Il existe déjà une autre série avec des pompiers: «Chicago Fire». Pourquoi le public devrait choisir «Station 19»?

J. G. Je ne crois pas qu’il y ait concurrence. Il y a plusieurs séries policières, plusieurs séries médicales. Il y a assez d’histoires à raconter pour montrer quel genre de héros sont les pompiers. (Le Matin)