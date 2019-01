HBO a levé un coin du voile qui recouvre la saison finale de «Game of Thrones», jusqu'à présent tenu secrète. La chaîne a en effet publié la bande-annonce de ses programmes phares pour l'année 2019. C'est ainsi qu'on aperçoit pour la première fois une scène où Daenerys et Jon Snow rencontrent Sansa Stark, qui lance à la mère des Dragons: «Winterfell est à vous, votre majesté.»

Ces quelques secondes ont inspiré un tweet très pertinent (et très drôle) de «Première».

Quand tu présentes ta copine (qui est en fait ta tante) à ta soeur (qui est en fait ta cousine)



Game of Thrones, saison 8 : le premier aperçu officiel dévoilé par HBO ????????https://t.co/I7w6g5kasQ pic.twitter.com/Ysh9zwzbwJ — Première (@PremiereFR) 7 janvier 2019

La vidéo de HBO dévoile aussi les toutes premières images de «Watchmen» avec Jeremy Irons, la relecture signée Damon Lindelof («Lost», «The Leftlovers») du comic book d'Alan Moore et Dave Gibbons, tandis que Merly Streep fait son apparition dans la saison 2 de «Big Little Lies» aux côtés de Laura Dern, Reese Witherspoon et Nicole Kidman.

Également au programme de 2019 sur HBO: la saison 3 de «True Detective» (dès le 13 janvier), la nouveauté «Euphoria», la minisérie «Chernobyl» ainsi que les saisons inédites de «Veep», «Barry», «Succession» et «Divorce».

La saison 8 de «Game of Thrones» sera à voir dès avril sur HBO et en Suisse sur RTS Un. (Le Matin)