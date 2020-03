Les tournages sont à l'arrêt à cause de l'épidémie qui fait rage également à Hollywood. C'est donc le cas aussi pour nos séries médicales préférées. Et si celles-ci ne peuvent bien évidemment pas envoyer leurs acteurs dans les hôpitaux, elles ont trouvé un moyen de venir en aide aux personnels soignants.

L'équipe derrière la fiction «The Resident» a fait don d'accessoires, comme le rapporte «Entertainment Weekly». Karen Law, rhumatologue au Grady Memorial Hospital à Atlanta (le lieu de tournage de la série), l'a remerciée sur Instagram «pour son don incroyablement généreux d’équipements de protection individuelle qui étaient sur ses plateaux. Comme les blouses, les masques, les gants et tout ce dont le personnel a besoin pour prendre soin de notre communauté pendant cette crise de Covid-19».

«Cargaison magique»

«Hier, je parlais justement avec les médecins de nos stocks de matériel de plus en plus faibles. On se disait qu'il était peu probable qu'une cargaison magique de masques arrive. Et pourtant, cette cargaison magique de masques est arrivée. Ce genre d'entraide est très important pour nos soignants en première ligne qui font de nombreux sacrifices pour faire marcher nos hôpitaux et prendre soin de notre communauté», a souligné la rhumatologue.

Des masques pour les pompiers

Les autres séries médicales américaines ont suivi cet élan de solidarité. C'est le cas de «Grey's Anatomy». «Nous avons des réserves de blouses et de masques dont nous avons aussi fait don. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les personnels soignants en cette période incroyablement difficile et nous allons les aider avec ces dons et en restant chez nous», a déclaré la productrice Krista Vernoff.

Son spinoff «Station 19» a offert ses stocks – environ 300 des masques N95 – aux pompiers de la ville d’Ontario en Californie, tandis que la série «The Good Doctor» fera elle don de ses accessoires à la ville de Vancouver, Canada.

L. F.