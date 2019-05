On aura tremblé jusqu'au bout. Luca Hänni a réussi un gros pari lors de la deuxième demi-finale de l'Eurovision, à Tel-Aviv, le 16 mai. La Suisse a été le neuvième pays sur dix à se qualifier pour la finale! Après un show explosif, le Bernois de 24 ans nous a confié que sa nuit avait plutôt été courte. Il a accordé au «Matin» une interview entre le petit-déjeuner et les premières répétitions pour le spectacle de samedi dans le lobby de son hôtel au bord de la plage. «Bonjour!», nous dit-il. «Mon français n'est pas très bon», rigole-t-il.

Comment s'est déroulé cette soirée forte en émotions?

C'était génial! Une soirée incroyable. De belles choses se sont produites sur scène et je suis très fier. Je suis ravi que l'on a la possibilité de refaire ce show en finale.

Avez-vous réussi à dormir?

Pas vraiment. J'étais de retour à l'hôtel à 3 h du matin. Ensuite j'ai eu des interviews et je suis allé au lit vers 4 h. Il y a beaucoup de bruit sur la plage. Ils jouent de la musique toute la nuit. Je n'ai dormi que 3 h 30.

Jeudi, le suspense était intense. Jusqu'à la fin, vous ne saviez pas si vous étiez qualifié. Comment avez-vous géré ce moment?

J'étais tellement stressé. J'étais assis dans le canapé à attendre en train de boire du vin blanc.

C'est comme ça qu'on fait chez nous!

(Rires) Exact! C'était la partie la plus dure. Juste de regarder les écrans dans la salle et les caméras. Je pensais: «Dites la Suisse! Dites la Suisse!» Et ce fut enfin la délivrance.

Comment vous êtes-vous senti quand les présentateurs ont enfin dit le nom de la Suisse?

Je pleurais un peu. (Rires.) Cela a été un poids en moins. On a réussi! C'était le gros stress que j'ai jamais eu. Je me sens si honoré de représenter notre pays. La meilleure chose qui pouvait arriver à la Suisse était de se qualifier pour la finale (ndlr.: la Suisse n'avait pas atteint ce stade depuis 2014).

Vous chanterez samedi dans les derniers. Êtes-vous content de votre 24e position sur 26?

Je suis très content car tout le monde me dit que c'est une bonne place. D'un autre côté, c'est très dur. Je devrai attendre et attendre et je serai de plus en plus nerveux. Mais on est très chanceux d'être dans la deuxième partie du show. On ne pouvait pas imaginer mieux.

Cette aventure demande beaucoup d'efforts. Entre les interviews, les répétitions et les shows qui se terminent tard, cela doit être très fatigant. Comment gérez-vous tout ça?

Je ne sais pas, j'exécute. (Rires.) J'ai une très bonne équipe avec moi, ma famille est arrivée ici à Tel-Aviv, ma compagne aussi est avec moi. Cela me donne beaucoup de force!

Êtes-vous stressé pour la finale?

Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons encore beaucoup de répétitions. Tout le processus recommence. On a un show pour le jury ce soir, demain samedi la finale. Je crois que les choses vont aller très vite maintenant.

Allez-vous faire des changements de dernière minute?

Je pense que l'on va garder la performance telle qu'elle est car cela marche bien. Je me sens à l'aise sur scène. Il y aura peut-être quelques changements au niveau vocal, mais rien d'important.

Qu'espérez-vous pour cette finale?

Un top 10 serait bien. J'ai eu tellement de plaisir sur scène jusqu'à présent. Nous sommes déjà arrivés jusqu'en finale. J'ai juste envie de prendre du plaisir, de m'amuser. Pour le reste, on verra.

(Le Matin)