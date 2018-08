Le reboot est en cours chez le network nord-américain ABC ABC selon «Deadline». Il sera piloté par Keny Barris, créateur de la série «Black-ish», précise «Variety», ce dernier s'étant engagé à écrire et produire le pilote. Pilote de quoi? D'une nouvelle version de «Ma sorcière bien aimée», un vieux serpent de mer.

La série qui a fait les beaux jours de la télévision américaines dans les années 60 et le début des années 70 était également populaire en Europe. Avec Elizabeth Montgomery en vedette, elle narrait les aventures de Samantha, une sorcière dissimulée dans le monde des humains en revêtant les atours proprets de mère de famille modèle, soumise et dévouée à son mari. Ses pouvoirs, elle les employaient avec parcimonie. Et à la fin de l'épisode, tout rentrait dans l'ordre moral de l'époque.

Le projet de Keny Harris devrait lui aussi être un reflet de son époque puisque Samantha sera une sorcière noire qui travaille dur affublé d'un mari blanc «un tantinet fainéant», rapporte «Deadline».

Il s'agit du dernier projet que Keny Barris mettra en place pour ABC. Ce dernier a en effet cédé aux sirènes de Netflix avec qui il a signé au début du mois d'août.

Cela n'est pas la première fois que la télévision américaine tente de faire revivre «Ma sorcière bien aimée» («Bewitched», titre original). Jusqu'ici sans succès. Un long métrage n'en a pas moins été tournée au début des années 2000 avec Nicole Kidman dans le rôle titre. Un film qui n'a guère laissé de traces. (Le Matin)