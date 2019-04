C'était une première dans «The Voice» France: une drag-queen était venue passer les auditions à l'aveugle. Leona Winter avait réussi à retourner deux sièges et a intégré l'équipe de Jenifer. Samedi 6 avril 2019, les premières épreuves du K.O. ont commencé. Le but? Tous les artistes d'un coach chantent les uns après les autres devant lui et il décidera si l'interprète ira à la prochaine étape ou non.

Cette semaine, c'est l'équipe de Jenifer qui est sous les projecteurs et Leona Winter est revenue pour charmer toute la salle. Et c'est chose faite! Avec sa reprise de «Louxor J'adore» de Philippe Katerine, la drag-queen a mis tout le monde d'accord. «C'est la première fois que l'on voit Julien Clerc danser», fait remarquer Nikos.

L'artiste de 71 ans prend rapidement la parole: «Elle est très bien. Je me suis retourné la première fois, mais je n'ai pas osé tout vous dire. Il y avait quelques faussetés. Aujourd'hui, vous avez été d'une justesse chirurgicale. Votre corps a bougé magnifiquement. C'était super!»

Mika surenchérit: «J'ai adoré. Ce soir, il y avait un sens dans tout.» A peine son explication terminée que Jenifer actionne son buzzer et l'envoie plus loin. «Elle est surprenante. Elle peut tout chanter. Au-delà de son personnage, elle a une grande voix», conclut-elle.

Marouen touche les étoiles

Puis vient le tour de Marouen. Un étudiant en médecine qui décide de prendre une année sabbatique pour se lancer dans la chanson. Il interprète «Chandelier» de Sia. «Une octave plus haut», précise-t-il. Tout le long de la prestation, les coachs sont admiratifs de ses prouesses vocales.

A la fin de la dernière note, la foule et les jurés ne tiennent plus en place. Comme le rappelle Nikos: «Cette émission s'appelle «The Voice». Il arrive à toucher des notes dans les cieux.»

«Tu as une voix étrange. Tu chantes comme toi et c'est délicieux. J'ai envie de t'écouter», ajoute Mika. «C'était magnifique», précise Soprano. Pas assez apparemment pour convaincre Jenifer qui le place en «zone rouge» (un banc sur lequel les artistes attendent le verdict à la fin de l'émission). Pour finalement, ne pas le retenir.

C'est à la dernière minute que Julien Clerc buzz et le sauve! «Il est tout seul sur sa planète. Il y a beaucoup de beaux talents cette année, mais il est seul dans son genre», analyse-t-il. Malheureusement, Ana Carla Maza, qui sera au Cully Jazz Festival le mercredi 10 avril pour deux concerts, n'a pas été retenue pour continuer l'aventure. (Le Matin)