Les acteurs de Melrose Place vont se retrouver pour une collecte de fonds visant à aider les acteurs touchés par la crise de coronavirus. Marcia Cross, Heather Locklear, Josie Bissett et d'autres stars de la série à succès des années 90 se réuniront virtuellement, ce mardi 28 avril, pour se remémorer l'époque où ils jouaient dans le show.

Les spectateurs, qui pourront soumettre des questions, seront encouragés à faire un don à l'Actors Fund. Leurs retrouvailles seront diffusées en direct sur YouTube mardi à 1h du matin, heure suisse, sur la chaîne de The Actors Fund.

La réunion des acteurs de la série «China Beach», dont Dana Delany, le 24 avril

L'action se déroule quelques jours seulement après que Heather Locklear a fêté son premier anniversaire de sobriété dans un émouvant post sur Instagram. L'actrice de 58 ans avait partagé pour l'occasion une citation de Maya Angelou: «J'ai appris que peu importe ce qu'il se passe, ou à quel point aujourd'hui paraît horrible, la vie continue, et ça ira mieux demain. J'ai appris que vous pouvez en dire beaucoup sur une personne par la façon dont elle gère ces trois choses: un jour de pluie, des bagages perdus et des guirlandes lumineuses emmêlées.»

«Un an de sobriété aujourd'hui!!!»

Parallèlement à ces paroles, l'ancienne actrice de Melrose Place a fait référence à la pandémie de coronavirus et aux mesures de distanciation sociale. «On se prendra dans les bras plus tard! Un an de sobriété aujourd'hui!!! », avait-elle partagé.

Les membres du casting de Melrose Place succéderont aux stars de Glee, de Frasier et de Desperate Housewives, qui s'étaient auparavant réunies dans le cadre de la série de retrouvailles YouTube.

Cover Media