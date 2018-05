Mennel était présente le jeudi 10 mai 2018 sur le plateau de «Quotidien» pour présenter son single «Je pars mais je t'aime». Elle a surtout profité de sa présence dans l'émission diffusée sur TMC pour revenir sur la mésaventure qui l'a poussée à se retirer de «The Voice». Pour rappel, elle avait pris cette décision après que d'anciennes publications Facebook concernant les attentats en France, dans lesquelles elle accusait notamment le gouvernement d'être «les vrais terroristes», ont fait polémique.

«Pour moi, la polémique, elle était erronée, elle était fausse. Tout ce que l'on disait sur moi était faux. Ce n'était pas moi, c'était une fausse image. Je ne me reconnaissais même pas. Quand j'entendais parler de moi, je me disais mais de qui on parle?», a confié l'artiste de 22 ans. Avant de préciser: «Les posts étaient exacts. Mais, l'interprétation était erronée. C'était un amalgame. On m'a prêté des mauvaises intentions et c'est ça qui a été le plus difficile.»

"Les posts étaient exacts mais l’interprétation erronée qu’on a pu faire était un amalgame."



Après plusieurs mois de silence suite à la polémique, @MennelOfficial prend la parole et s’explique dans #Quotidien. pic.twitter.com/aGBsJ0BDur — Quotidien (@Qofficiel) 10 mai 2018

Mennel a aussi dit regretter que ses propos aient été mal compris. «Je suis citoyenne française et j'ai eu le coeur autant brisé que tout le monde. Les gens ne le savent pas, mais ma maman est Niçoise et toute ma famille est à Nice. Ce que je veux dire c'est que je n'ai jamais été insensible. Bien au contraire. J'ai pleuré comme tout le monde. Je comprends toutes les personnes qui ont été touchées par ce que j'ai pu dire. Si on me fait passer pour quelqu'un d'insensible, c'est normal que les personnes pensent que je le suis».

Si la chanteuse a accepté l'invitation de Yann Barthès, après trois mois de silence, «c'est pour dire que tout ça était un malentendu et que, j'ai un coeur extrêmement sensible pour tout ce qui se passe en France.»

"Il fallait comprendre que je suis citoyenne française et que j’ai eu le coeur brisé, autant que tout le monde."



Sur le fond, Mennel regrette-t-elle ce qu’elle a pu écrire ? Sa réponse. ?#Quotidien pic.twitter.com/F1dn2Jnmzg — Quotidien (@Qofficiel) 10 mai 2018

