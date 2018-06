Après 20 ans passés à la présentation du «Magazine de la santé» sur France 5 en compagnie de Marina Carrère d'Encausse, Michel Cymes a donné sa démission.

«Le Parisien» a en effet appris que le médecin quitterait l'émission à la fin de cette saison. Comme le rappelle le quotidien, Michel Cymes s'était déjà fait plus discret ces derniers temps, n'animant le programme plus que deux fois par semaine.

L'information a été confirmée par Benoît Thévenet, de la société qui produit «Le magazine de la santé»: «C'est normal qu'il veuille évoluer. Il reste dans la famille et peut venir nous voir quand il veut», a-t-il déclaré.

Mais que les fans de l'animateur et médecin se rassurent, ils n'auront pas besoin de se rendre dans un hôpital pour voir leur praticien préféré. Michel Cymes quitte «Le magazine de la santé», mais pas le petit écran.

On le retrouvera ainsi à la présentation des «Pouvoirs extraordinaires du corps humain» avec Adriana Karembeu sur France 2, et dans «Enquête de santé», sur France 5. En outre, d'après les informations du «Parisien», il prépare un talk-show sur la santé pour France 2 ainsi qu'une mini-série et un téléfilm.

Découvrez un best of des fous-rires du «Magazine de la santé»:

(Le Matin)