Miek Horn n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Il le prouve une nouvelle fois dans une interview accordée à «Télé-Loisirs». Là, il s'est attaqué à deux candidates de «The Island Célébrités» dont le comportement ne lui a pas plu.

Au sujet de Lââm, Mike Horn a d'abord déclaré: «Elle parle trop! Elle est soûlante et exubérante. Ce n'est pas une critique, mais, pour le bien être du groupe, je lui ai demandé de moins parler. Quand on est fatigué, qu'on a faim, qu'on a soif, il n'y a rien de plus énervant que quelqu'un qui brasse de l'air». Voilà qui est dit.

La seconde personne qui en a pris pour son grade est Camille Cerf, Miss France 2015. A son sujet, le résident vaudois a dit d'elle qu'elle était «la petite princesse». «Quand elle est arrivée sur l'île, elle pensait participer à une émission de télévision. Dès les premières minutes, je l'ai vue morte de rire avec sa cadreuse alors que, logiquement, elle aurait dû être stressée, même paniquée», a ajouté l'explorateur.

Toujours d'après «Télé-Loisirs», face au comportement de la belle, Mike Horn a décidé de «changer les règles de l'émission». Comment? Pourquoi? Réponses mardi 15 mai 2018 sur M6. (Le Matin)