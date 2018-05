Sortez les mouchoirs: les pompiers de Chicago perdent l'un de leurs membres historiques! L'actrice Monica Raymund a officialisé son départ de «Chicago Fire» en publiant sur Twitter un message dans lequel elle se déclare honorée d'avoir participé à la série.

«Ce fut un honneur de jouer Dawson dans «Chicago Fire» et l'une des expériences les plus importantes de ma vie. Je suis vraiment reconnaissante de ce parcours et en particulier de vous tous pour avoir regardé mais j'ai pris la décision qu'il était temps pour moi de passer au prochain chapitre de la vie. Je serai toujours fière d'avoir joué une ambulancière aussi forte avec un casting et une équipe incroyable.»

L'Américaine de 31 ans avait débuté dans le show en 2012 dans le rôle de l'ambulancière Gabriela Dawson. Celle-ci devenait ensuite pompier. Le contrat de Monica Raymund se terminait à l’issue de la saison 6. L’actrice a décidé de ne pas le renouveler pour poursuivre d’autres projets. (Le Matin)