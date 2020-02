Le «Morning Live» est, pour beaucoup de personnes ayant grandi dans les années 2000, une madeleine de Proust. L'émission déjantée et culte réveillait toute une partie de la France mais aussi de la Suisse romande au son des délires de Michaël Youn et de ses acolytes. L'annonce du retour du programme, faite par M6, devrait donc ravir les plus nostalgiques.

Entouré de ses anciens compères Vincent Desagnat et Benjamin Morgaine, l'équipe mettra au défi des personnalités qui s'affronteront. Pour l'instant, les noms de Jamel Debbouze, Bigflo et Oli, ou encore Audrey Fleurot ont été avancés par «Le Figaro». On retrouvera aussi des sketches, des fausses publicités, ou encore le retour du fameux mégaphone avec lequel Michaël Youn annonçait le titre de l'émission, voilà vingt ans.

Carte blanche

L'animateur aujourd'hui acteur assure avoir reçu «carte blanche» de la part de la chaîne. «Chaque vanne de travers est commentée, surcommentée. On s’est réunis avec toute l’équipe, et on a décidé de... ne pas en tenir compte», dévoile-t-il.

Seuls changements notables: les invités joueront désormais avec de la fausse nourriture, écologie et lutte contre le gaspillage oblige; et Michaël Youn, désormais plus âgé et père de famille, ne sera plus en string. Les aficionados devraient pouvoir survivre à ces modifications. Ou pas.

Cover Media / Le Matin