Dans les années 1960, il devint l'une des plus célèbres figures du petit écran américain. Et pour cause, James Drury, fut le seul avec Doug McClure à être présent dans les 249 épisodes du «Virginien». Avec ses neuf saisons, diffusées de 1962 à 1971, ce fut la troisième plus longue série western de l'histoire, derrière les «20 saisons» de «Gunsmoke» avec James Arness et les 14 saisons de «Bonanza» avec Michael Landon et Lorne Greene.

C'est NBC qui passait cette série aux États-Unis, arrivée en France en 1966. Mais seul 100 épisodes ont été doublés en français et ont été régulièrement rediffusés. Tirée d'un roman de 1904, la série raconte la vie dans un ranch du Wyoming en 1890. James Drury incarnait le Virginien, qui donne son nom à la série mais son personnage,lui, n'était jamais nommé autrement. «Le Virginien» débuta modestement, avant de connaître ses meilleures audiences en 1966 et 1967.

Né à New York le 18 avril 1934, James Drury apprend très vite à monter à cheval dans le ranch de son grand-père dans l'Oregon. Ayant fait sa première tournée avec une compagnie théâtrale alors qu'il n'a que 12 ans, il se lance ensuite dans des études théâtrales. Il fait sa première apparition (non créditée) dans le film «Graine de violence» avec Sidney Poitier en 1955. On peut le voir également dans un petit rôle en 1956 dans le film de science-fiction «Planète interdite».

Chouchou des westerns

Mais ses talents de cavalier émérite vont lui permettre de devenir un incontournable des westerns. Au cinéma, comme dans «La dernière caravane» en 1956, mais surtout dans les plus célèbres séries télé, comme «Gunsmoke», justement, ou «Rawhide», avec Clint Eastwood. En 1958, il décroche le rôle principal dans le pilote d'une série appelée «Décision», mais qui est en fait tirée du roman «Le Virignien». Il n'y aura pas de suite immédiate mais Drury auditionne pour le même rôle en 1962, alors que la série est relancée. Avec l'avantage d'avoir fait en plus une prestation remarquée la même année dans «Coups de feu dans la Sierra», film de Sam Peckinpah. Lui et Doug McClure apprennent deux jours avant le début du tournage qu'ils sont engagés. La longue aventure du «Virginien» commence.

Dans «Walker Texas Ranger»

James Drury regrette l'arrêt de la série en 1971, disant qu'il aurait volontiers continué encore 10 ans. Il ne connaîtra plus jamais un tel succès, même s'il a joué notamment dans la série «Firehouse» en 1974, dans les trois premiers épisodes de «Walker Texas Ranger» avec Chuck Norris en 1993 et qu'il fait une apparition dans le film «Le Virginien» avec Bill Pullman en 2000. Père de Timothy Drury, claviériste des Whitesnake jusqu'en 2010, James Drury s'était reconverti dans les affaires, d'abord dans l'élevage de chevaux Appaloosa (comme le sien dans «Le Virginien») , puis dans le recyclage d'asphalte et enfin dans le pétrole et le gaz naturel. Il est décédé de causes naturelles ce lundi 6 avril à Houston, au Texas. Il allait fêter ses 86 ans le 18 avril.

Parmi les autres acteurs principaux du «Virginien», Doug McClure est décédé en 1995 à 59 ans et le grand Lee J. Cobb en 1976 à 64 ans. Gary Clarke (Steve Hill) a aujourd'hui 86 ans, Clu Gulager (Emmet Ryker) a 91 ans et Sara Lane (Elizabeth Grainger) a 71 ans.

