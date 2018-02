Quand ils ont dépensé 3,2 millions de dollars pour s'acheter une maison, en 2015, Ernst von Schwarz et Angela Oakenfeld n'imaginaient pas une seconde qu'ils allaient devoir se barricader à l’intérieur de leur propriété pour se protéger d'admirateurs d'«American Horror Story» un poil trop intrusifs. Il faut dire que ce couple ignorait totalement que la demeure qu'il venait d'acquérir à Los Angeles avait servi de décor à la première saison du programme créé par Ryan Murphy.

Plutôt que de vendre la maison, Ernst von Schwarz et Angela Oakenfeld ont décidé d'attaquer en justice l'ancien propriétaire du bâtiment, qui avait omis de préciser à quoi avait servi le lieu, ainsi que les courtiers grâce auxquels la vente a eu lieu. Selon le site therealdeal.com, les plaignants affirment que leur habitation est devenue une «attraction touristique macabre» pour les fans de la série qui envahissent la propriété, essaient d'entrer dans la maison et créent de véritables nuisances.

L'avocat du couple a expliqué à The Real Deal que ses clients devaient faire face chaque semaine à des personnes tentant de s'introduire chez eux. Devenus parents depuis quelques mois, ils craignent encore plus que des personnes mal intentionnées entrent chez eux. D'après Me Vanderpool, le vendeur et les courtiers auraient dû mentionner que la maison avait été utilisée pour le tournage de la série et indiquer les conséquences d'une telle notoriété. Dans leur plainte, Ernst von Schwarz et Angela Oakenfeld assurent qu'ils n'auraient jamais déboursé un centime pour ce bien s'ils avaient eu connaissance de son histoire.

Utilisée pour d'autres tournages

Le couple d'acheteurs n'a visiblement pas trop le temps de regarder la télévision... La maison qu'ils ont achetée est connue pour avoir servi de décor à plusieurs fictions, en plus d'«American Horror Story». Des épisodes de «Buffy contre les vampires», de «Dexter», de «X-Files», de «Monk» ou encore de «Grey's Anatomy» y ont été tournés, pour ne citer que quelques exemples... (Le Matin)