Ce n'est pas n'importe quelle candidate qui a détrôné lundi Margaux, la grande championne de «N'oubliez pas les paroles». La Lausannoise Séverine a poursuivi son aventure, mardi, avec une troisième et une quatrième victoire.

Dans un match Suisse-Belgique, d'abord, la nouvelle maestro et le challenger Fabrice se sont affrontés sur «Allô! maman, bobo» (Alain Souchon). La prof de musique et de rythmique a impressionné en enchaînant 277 mots par coeur contre 79 devant... sa maman, comme l'a fait remarquer Nagui. Son papa, son fils, Samuel, et une de ses soeurs, Elise, étaient aussi présents sur le plateau.

Pas de bourse sur «Le zizi»

Ensuite, Séverine a battu Adeline sur «Qui saura» (Mike Brant) par 113 mots à 60. Sa cagnotte, par contre, stagne à 21'000 euros, puisqu'elle n'a pas réussi à décrocher la bourse de 5000 euros sur «Le zizi» (Pierre Perret).

Contactée juste après l'émission, notre championne a commenté: «Encore deux belles émissions, c'était tellement d'émotions de revoir ça! Pas de gains ce soir, mais la suite mercredi.» On y sera.

L. F.