Le film, annoncé il y a un an, a été tourné dans le plus grand secret. Mais l'attente est bientôt terminée: Netflix a dévoilé le trailer d'«El camino» qui fait suite au dernier épisode de la série culte «Breaking Bad». La palte-forme le proposera le 11 octobre prochain.

El Camino.

Un film Breaking Bad.

Le 11 octobre. pic.twitter.com/uLvntzV2gG — Netflix France (@NetflixFR) 25 août 2019

On y voit Skinny Pete, qui refuse de dévoiler où se cache Jesse Pinkman (Aaron Paul). On comprend que ce dernier est dans la nature, traqué. «Dans le sillage de sa fuite dramatique de la captivité, Jesse doit faire face à son passé afin de forger un avenir», dit le pitch. Sans Walter White (Bryan Cranston), le film parviendra-t-il à nous séduire? On peut le penser. «El camino» a été écrit et réalisé par le créateur de la «Breaking Bad», Vince Gilligan, qui a déjà signé le génial spin-off «Better Call Saul».