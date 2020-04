Après Elisabeth II, Élisabeth de Wittelsbach! Déjà productrice de «The Crown», qui suit le règne de la reine d'Angleterre, la plate-forme Netflix s'attaque à présent à Sissi l'impératrice, annonce le média allemand «DWDL». Intitulée «Die Kaiserin», ce nouveau projet est une minisérie. Les six épisodes de 45 minutes chacun évoqueront les premiers mois de la vie de Sissi à la cour de Vienne, au milieu du XIXe siècle.

Si l'actrice chargée d'incarner Sissi n'a pas encore été choisie, on sait que le projet a été confié à Katharyna Eyssen, la comédienne scénariste à l'origine de la mini-série «Zeit der Geheimnisse» («Holiday Secrets»), déjà sur Netflix. Selon elle, il s'agira notamment aussi «d'évoquer de nombreuses figures et leur entourage qui n'ont, jusqu'à présent pas été montrés». Elle entend aussi montrer le plus fidèlement possible le contexte historique, «que ce soit la crise de Crimée, l'occupation de l'Italie du Nord par l'Autriche ou la guerre avec la Prusse».

Sa mort à Genève à l'écran?

On peut imaginer que si la minisérie rencontre le même succès que« The Crown», Netflix serait alors tenté de prolonger l'aventure en portant à l'écran d'autres pans de la vie de l'impératrice – jusqu'à son assassinat, le 10 septembre 1898, à sa sortie de l'hôtel Beau-Rivage de Genève?

Le géant du streaming n'est pas le seul à miser sur l'impératrice d'Autriche. «Sissi, Impératrice malgré elle», célèbre diptyque littéraire d'Allison Pataki, doit faire l'objet d'une grande série internationale, selon un communiqué officiel de Picture Perfect Federation sorti il y a un an.

Alors que les rediffusions des films dédiés à Sissi portés en 1955, 1956 et 1957 par Romy Schneider n'ont jamais cessé, la minisérie ne devrait pas avoir de mal à trouver son public.

L. F.