Le premier épisode de la saison 8 de «Game of Thrones» a été celui des retrouvailles, mais aussi des références aux saisons passées, notamment au caméo d’Ed Sheeran. En tout cas, le chanteur en est persuadé; et les fans de la série aussi. Pour rappel, on se souvient que Ed Sheeran a fait une brève apparition dans le rôle de «Eddie le rouquin», un soldat, troubadour à ses heures. Son destin (non filmé) n'avait pas manqué de soulever quelques spéculations.

Depuis la diffusion du première épisode de la huitième saison, son sort est désormais connu. Car lorsque le personnage de Bronn, interprété par l’acteur Jerome Flynn, se retrouve dans l’intimité avec trois jeunes femmes, ces dernières évoquent un certain «Eddie le rouquin»: «Il est revenu avec le visage cramé. Il n’a plus de paupières maintenant», a expliqué une des jeunes femmes à la cuisse légère. Voilà qui accrédite la thèse que le soldat chantant a passé un sale quart d'heure sur le champ de bataille mais a survécu à ses blessures.

Ed Sheeran a été prompt à réagir à l’accolade dans une Story Instagram. «Merci @gameofthrones, je savais que j’étais un survivant», a-t-il écrit, visiblement ravi.

La suite au prochain épisode de «Game of Thrones» qui sera diffusé dimanche aux Etats-Unis (soit lundi à 3h00 du matin, heure suisse).