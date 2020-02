Mais que se passe-t-il avec «Friends»? Alors que HBO en parle comme d’un projet «en cours de discussion» et que Jennifer Aniston, Courteney Cox et Lisa Kudrow jouent avec les nerfs des internautes sur Instagram, David Schwimmer vient de tout contredire.

D’après l’interprète de Ross Geller, le retour de la série culte est tout simplement impossible à mettre en place. «Je pense que ça n’est pas possible, étant donné les trajectoires professionnelles de chacun. Je pense que tout le monde a le même sentiment: pourquoi chercher des ennuis à ce qui semblait être la bonne façon de finir la série? Je ne veux rien faire pour de l’argent. Ça doit avoir du sens au niveau créatif et rien de ce qui nous a été présenté jusqu’à présent n’a de sens», a-t-il confié au «Guardian».

«Un petit dîner de réunion»

Il est également revenu sur les publications de ses anciennes collègues de plateau, expliquant que les membres du casting se fréquentent toujours, tout simplement parce qu’ils sont restés en bons termes. «Nous avons tous eu un petit dîner de réunion chez Courteney (Cox) récemment. Tout le monde bouge, a une famille et vit sa vie, donc il y a différentes relations entre les membres du casting, mais je suis sans doute plus proche de Matt LeBlanc. Je suis le seul à vivre à New York», a ajouté David Schwimmer.

Cover Media / LeMatin.ch