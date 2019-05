Ses filles l'ont annoncé ce samedi 11 mai, Peggy Lipton est décédée à 72 ans: «Nous avons le cœur brisé aujourd'hui: notre maman adorée est morte d'un cancer. Elle était accompagnée et entourée de ses filles et des nièces lors de ses derniers instants. Nous chérissons tous les moments que nous avons passés à ses côtés», écrivent Kidada et Rashida Jones, les deux enfants que l'actrice a eues au milieu des années 1970 avec le célèbre musicien et producteur, Quincy Jones. L'actrice a été emportée par un cancer du côlon, diagnostiqué en 2004.

Née le 30 août 1946 à New York, Peggy Lipton débute une carrière de mannequin à 15 ans et est rapidement très demandée. Elle fait ses premiers pas à la télévision à 19 ans dans la sitcom «The John Forsythe Show», du nom de l'acteur qui incarnera plus tard Blake Carrington dans «Dynastie». On la voit également dans des épisodes de «Ma sorcière bien aimée», «Le Virginien» ou encore «Les envahisseurs».

Flic hippie

Elle deviendra célèbre en 1968 en interprétant Julie Barnes, une fleuriste dans la série «La nouvelle équipe». Il s'agit en fait d'une policière sous couverture et, avec ses mini-jupes et ses pantalons pattes d'éph', Peggy Lipton deviendra l'une des égéries du mouvement hippie. Un rôle qui lui vaudra quatre nominations de aux Golden Globe et elle recevra celui de meilleure actrice en 1972. Ce rôle de contre-culture et son mariage en 1974 avec Quincy Jones font beaucoup parler dans une Amérique encore raciste et réactionnaire, face à une nouvelle génération qui veut s'émanciper. La série s'arrête en 1973, mais fait son retour le temps d'un téléfilm en 1978.

Clarence Williams III, Michael Cole et Peggy Lipton, les trois flics de «La nouvelle équipe». Photo ABC

Il faudra attendre le début des années 1990 pour que l'actrice retrouve un rôle important, dans la fameuse série «Twin Peaks» de David Lynch. Elle y incarne Norma Jennings, ancienne Miss Twin Peaks devenue propriétaire du resto Double R Diner. Divorcée de Quincy Jones en 1990, Peggy Lipton jouera dans quelques autres séries, dont «Crash» avec Dennis Hopper et dans «Angie Tribeca» où elle interprète Peggy Tribeca, la mère de l'héroïne qui est jouée par... sa propre fille, Rashida Jones.

David Lynch fera à nouveau appel à elle pour reprendre plus tard son rôle de Norma Jennings dans la troisième saison de «Twin Peaks» en 2017, qui sera aussi son ultime apparition.

(Le Matin)