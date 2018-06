Le célèbre jeu sera de retour sur le petit écran pour une 11e saison qui verra huit binômes parcourir, avec toujours un seul euro à dépenser par jour, la Malaisie, le Japon et les Philippines.

Lancé en 2006 et stoppé en 2014, faute d'audience, «Pékin Express» revient avec de nouvelles règles qui, notamment, laisseront une chance aux «retardataires» d'éviter l'élimination.

Selon «Télé-Loisirs», les participants de cette nouvelle édition sont âgés de 24 à 80 ans. Parmi les duos on retrouvera entre autres un père et son fils, deux amies, une patronne et son employé, deux candidates qui ne se connaissaient pas et un couple BCBG.

A noter qu'en 2e partie de soirée, deux anciens candidats historiques du jeu, Ludovic et Samuel, seront les protagonistes d'«Itinéraire bis». Dans ce programme, les frères belges emprunteront le même parcours que les candidats, sans contrainte de temps, et feront découvrir aux téléspectateurs les cultures locales.

(Le Matin)