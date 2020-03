Ce mardi 17 mars, la chance n’a toujours pas été au rendez-vous pour le duo Thomas et Mathieu. Lors de la première étape du jeu en Chine de «Pékin Express», les candidats ont dû rejoindre la ville de Wuhai en voiture.

Arrêtés par deux policiers

Les forces de l'ordre locales n'ont pas apprécié de voir des étrangers faire du stop au milieu de la route. Alors qu'ils tentaient désespérément d'arrêter une voiture, les frères bûcherons ont vu deux policiers s'approcher d'eux et leur ordonner de monter à bord de leur véhicule. Persuadés qu'ils les emmenaient à la ligne d'arrivée, les deux Français n'avaient pas encore saisi qu'ils venaient de se faire arrêter.

Un binôme mythique pour une scène légendaire à mourir de rire #PekinExpress pic.twitter.com/oVV3genQaS — ???????????????????????????? (@dylanstk) March 17, 2020

C’est lorsqu'une deuxième voiture de police est arrivée en renfort que Thomas et Mathieu ont finalement réalisé ce qu'il se passait. «À un moment donné, je dis à Thomas: «C’est bizarre, on est escorté par une autre voiture, ils ont mis les gyrophares et les casques en mode combat.» Et là, je me dis que ça sent peut-être pas trop bon en fait», a déclaré Mathieu.

Une fois arrivés au commissariat, ils ont découvert qu'ils avaient été arrêtés pour «outrage». Pendant plus de quatre heures, les autorités chinoises ont vérifié leurs papiers, ainsi que les autorisations de la production.

FDA